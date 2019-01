Einfach hatte es die Tesla-Aktie in den letzten Wochen nicht, aber ins neue Jahr ist sie gut gestartet. Das Model 3 zeichnet sich immer mehr als Erfolgsgarant ab. Kein Wunder also, dass der Kurs in den vergangenen Tagen zulegen konnte. Zum jetzigen Zeitpunkt steht der Aktienkurs leicht über der Wolke (Ichimoku) und deutet auf einen möglichen Kursanstieg hin. Vor nicht einmal zwei Wochen kam es zur Bildung eines Death Cross (Verkaufssignal). Die Differenz zwischen der Standardlinie und der drehenden ... (Johannes Weber)

