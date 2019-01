Gut, dass an der Wall Street heute nicht gehandelt wird - in den USA wird Martin Luther King Day gefeiert. Und über dieses verlängerte Wochenende dürften sich vor allem die Aktionäre von Tesla freuen, denn während die Aktienindizes auf breiter Front zulegen konnten, crashten die Tesla-Papiere mit einem Minus von knapp 13% an die 300er-Barriere. Und damit unter den GD200, der aktuell bei 315,08 USD verläuft und dessen Rückeroberung als erstes Kursziel auf der Oberseite ausgemacht werden kann. ...

