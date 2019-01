Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag fester geschlossen, wobei der Leitindex SMI auch die zum Wochenbeginn preisgegebene Marke von 8'600 Punkten wieder zurückerobern konnte. Zur guten Stimmung trugen vor allem positive Nachrichten aus China bei, wo die Regierung grössere Steuer- und Abgabensenkungen zur Ankurbelung der Konjunktur ankündigte.

Im Vorfeld der erst am Abend anstehenden Brexit-Abstimmung im britischen Parlament sei der Handel aber von Vorsicht geprägt gewesen, hiess es im Markt. Das habe sich auch in unterdurchschnittlichen Handelsvolumen gezeigt. Marktteilnehmer erachteten eine Mehrheit im Parlament für das von Regierungschefin Theresa May mit der EU ausgehandelte Vereinbarung als unwahrscheinlich. Auch nach einem "Nein" der britischen Parlamentarier seien aber wohl noch alle Optionen offen, meinte etwa ein Marktanalyst.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss am Dienstag 0,74 Prozent im Plus bei 8'624,73 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewann 0,55 Prozent auf 1'359,73 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,72 Prozent auf 10'292,77 Stellen. Von den 30 SMI/SLI-Werten schlossen 21 im Plus, acht im Minus und einer (SGS) unverändert.

Die deutlichsten Kursgewinne im SMI/SLI entfielen auf Partners Group (+2,4%). Das auf Private Equity-Anlagen spezialisierte Finanzunternehmen ...

