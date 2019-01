Das Fernbusunternehmen Flixbus führt nach fast einjähriger Pilotphase ab sofort Sitzplatzreservierungen auf allen Strecken bundesweit ein. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit.

Die Preise für die Zusatzleistung sind dabei je nach Sitzplatz und Strecke unterschiedlich. Zum Start soll eine Reservierung ab 99 Cent kosten. Für Plätze am Tisch wird allerdings beispielsweise auf der Strecke Berlin-Halle 1,99 Euro fällig und sogenannte "Panorama"-Plätze auf dem Oberdeck in der ersten Reihe kosten 2,99 Euro. Auf der begehrten Strecke Berlin-München kostet ein reservierter "Panorama"-Platz in der ersten Reihe dagegen immerhin 4,99 Euro.

Bereits vor einem Jahr hatte Flixbus ein entsprechendes Pilotprojekt gestartet und Reservierungen auf manchen Strecken angeboten. Das Unternehmen dominiert in Deutschland den Markt für Fernbusverbindungen.