Am 8. Oktober beendete die Aktie von Archer Daniels Midland ihren Aufwärtstrend mit einem Hoch bei 52,06 US-Dollar und ging anschließend in eine Korrektur über. Diese ließ den Kurs bis zum 26. Dezember auf ein Tief von 39,16 US-Dollar zurückfallen.

Der im späten Dezember und Januar vollzogene Anstieg setzte sich auch in der letzten Woche zunächst fort. Die Aktie näherte sich der 50-Tagelinie beständig an und ging am Freitag mit einem Kurs von 43,16 US-Dollar aus dem Handel. Zwar ist der EMA50 ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...