Der Avocado Pitter 300-AVC (Bild) ist laut Aussteller CTI FoodTech s.r.l., die erste Maschine in der Welt, die in der Lage ist, Avocados zu entkernen. Vor der Einführung dieser zum internationalen Patent angemeldeten Maschine wurde die Avocado in Prozesslinien manuell entkernt. Dadurch war der Prozess nicht nur langsamer, sondern auch nicht so profitabel. Avocado-Entkernungsanlage 300-AVC....

Den vollständigen Artikel lesen ...