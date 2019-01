In Deutschland landen im Jahr mehr als 18 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll, weltweit sind es mehr als eine Milliarde. "plan b" ist am Samstag, 19. Januar 2019, 17.35 Uhr, unterwegs mit Essensrettern, die gegen den Verschwendungswahnsinn kämpfen. Die "plan b"-Folge "Zu gut für den Müll" steht ab Freitag, 18. Januar 2019, 10.00 Uhr, in der...

Den vollständigen Artikel lesen ...