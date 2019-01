Im TecDAX konnte am Dienstag die Aktie von Jenoptik an die Spitze setzen. Das Kursplus lag zeitweise bei rund 11 Prozent. Allerdings ist die Aktie noch weit davon entfernt, die seit Juni erlittenen Kursverluste wettgemacht zu haben. Ein einzelner Analystenkommentar brachte die Aktie nach oben. Der Analyst stufte die Aktie von "hold" auf "buy", hält aber an seinem Kursziel bei 36,00 Euro fest. Nach einem Allzeithoch von 39,54 Euro im Juni 2018 gab ...

Den vollständigen Artikel lesen ...