Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NKE: Nike am 15.1. 2,35%, Volumen 78% normaler Tage , MSFT: Microsoft am 15.1. 2,90%, Volumen 92% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 15.1. 3,55%, Volumen 124% normaler Tage , MMM: 3M am 15.1. -1,68%, Volumen 113% normaler Tage , HDI: Home Depot am 15.1. -1,31%, Volumen 113% normaler Tage , CAT1: Caterpillar am 15.1. -0,84%, Volumen 74% normaler Tage , Dow Jones: +0,65% Aktie Symbol SK Perf. UnitedHealth UNH 256.870 3.55% Microsoft MSFT 105.010 2.90% Nike NKE 77.880 2.35% Caterpillar ...

