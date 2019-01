Moneycab.com: Frau Winkler, Lionstep unterstützt seine Kunden beim Rekrutieren von Fachkräften. Das tun viele andere Firmen auch, was macht Lionstep anders - oder besser?

Claudia Winkler: Im Unterschied zu den meisten Personalvermittlern setzen wir sehr viel Technologie ein und haben damit viele Prozesse digitalisiert. Das verändert einiges. Der Suchprozess wird beschleunigt - wir finden die Kandidaten schneller. Zweitens schaffen wir Transparenz durch das digitale Abbilden aller Prozesse. Unsere Kunden sehen jederzeit, welche Kandidaten sich in den einzelnen Prozesses-Schritten befinden. Dies gilt auch für die Kandidaten-Seite. Und drittens haben wir in Kombination mit der Technologie eine globale Präsenz und können im Handumdrehen grenzüberschreitend suchen. Dies ist für lokale Vermittler oft nicht möglich.

Ist in Zeiten, in denen jede Information sofort erhältlich ist, auch für Recruiter und Stellensuchende die Geschwindigkeit das Mass aller Dinge?

Für unsere Kunden ist Geschwindigkeit, Transparenz und Qualität enorm wichtig. Wir setzen Technologie überall da ein, wo wir diese Punkte verbessern können. Dies fängt beim Erheben der Profile im Internet an, geht über das schnelle Matching der Profile zur Vakanz und hört bei der intelligenten Verteilung der Kandidaten-Anfragen an unsere Rekrutierungs-Experten auf. Unsere Kunden kommen in der Regel mit akuten Suchanfragen zu uns. Oft haben Sie es schon einige Wochen über gängige Suchkanäle probiert. Für uns heisst es nun, schnell und ohne grossen Zusatzaufwand für den Kunden, zu arbeiten.

Claudia Winkler, CEO Lionstep

Aus hunderten Millionen öffentlich zugänglichen Profilen filtert Lionstep für ein Unternehmen geeignete Kandidaten aus dem Internet. Wie funktioniert das?

Die grösste Einschränkung klassischer Personalvermittler ist ein beschränktes Netzwerk an Kandidaten, von dem nur ein Bruchteil aktiv suchend ist. Smarter ist es, die globale Fülle passender Kandidaten zu nutzen und diese auf dem optimalen Weg anzusprechen. Finden tun wir Sie über die klassischen und fachspezifischen Foren und Plattformen. Verschiedene Tools geben uns so die Möglichkeit auf eine sehr grosse Menge an Profilen zurückgreifen zu können. Zum individuellen Datenschutz werden diese anonym angezeigt.

Was passiert, nachdem eine erste Auswahl möglicher Kandidatinnen und Kandidaten gemacht wurde?

Unsere Kunden können nun Lionstep als Plattform oder als Service nutzen. Auf der Plattform kann der Kunde selber seine favorisierten Kandidaten ...

