Genf - Der französische Sportartikel-Hersteller Decathlon siedelt sein Logistikzentrum im waadtländischen Onnens/Bonvillars an. Einen entsprechen Mietvertrag haben Decathlon und der Schweizer Real Estate Asset Manager Procimmo SA, handelnd für den «Procimmo Swiss Commercial Fund», abgeschlossen.

Der Mietvertrag läuft über 10 Jahre. Es handelt sich um Flächen von über 18'000 m2, die für Logistikaktivitäten genutzt werden und bei denen es eine Option gibt, kurzfristig Zusatzflächen zu mieten. Decathlon sieht vor, seine Aktivitäten in der Schweiz von diesem strategischen Standort aus weiter zu entwickeln und zu steuern, indem man sich auf die Expertise des Transport- und Logistikunternehmens von Bergen SA aus La Chaux-de-Fonds stützt.

In Nähe zu Autobahn und Eisenbahn

Die Liegenschaft, die zuvor vollständig von Philip Morris genutzt worden war, wurde 2014 durch die Procimmo SA im Rahmen einer «sale-and-lease-back»-Transaktion von Philip Morris erworben. Die Gebäude am Standort von Onnens/Bonvillars (VD) befinden sich in unmittelbarer Nähe zur Autobahn und Eisenbahnlinie, welche durch die ...

