Zürich - Das Marktforschungsinstitut Forrester stuft Crealogix, einen weltweit tätigen Schweizer Anbieter von Digital Banking Software, in seinem aktuellen Report "Now Tech: Digital Banking Engagement Platforms, Q4 2018" als führenden Anbieter von Digital-Banking-Engagement-Plattformen ein. In diesem Report erhielt Crealogix zudem eine der höchsten Bewertungen in der Kategorie "Umsatz". Crealogix ist eines von nur wenigen Unternehmen weltweit, die mit dem Vertrieb von Digital-Banking-Engagement-Plattformen einen Umsatz von mehr als 70 Millionen US-Dollar pro Jahr erzielen.

Crealogix wird in dem Report als spezialisierter Anbieter von Digital-Banking-Engagement-Plattformen mit klarem Fokus auf Software-as-a-Service (SaaS) und die Toolentwicklung charakterisiert. Der Crealogix Digital Banking Hub bietet dem Report zufolge Banken herausragende digitale Tools, um neue Produkte und Dienstleistungen schnell, flexibel und mit einem hohen Automatisierungsgrad auf den Markt zu bringen, zahlreiche Kanäle "out of the box" zu bespielen und dadurch höhere Umsätze zu generieren. Ein Hauptvorteil des Digital Banking Hubs, so Forrester, bestehe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...