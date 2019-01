FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BERENBERG CUTS ASHMORE GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 413 (425) PENCE - CITIGROUP CUTS RESTAURANT GROUP TO 'SELL' - TARGET 120 (197) PENCE - HSBC CUTS MEDICLINIC INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 360 (390) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES NON-STANDARD FINANCE TARGET TO 89 (86) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES PETROFAC TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT') - TARGET 800 P - RBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 1525 (1575) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - SOCGEN CUTS ANGLO AMERICAN TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1890 PENCE - SOCGEN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8500 (8400) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SSE PLC TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 1190 (1400) PENCE



