An einem Thema kommt heute wirklich keiner vorbei: BREXIT, BREXIT, und noch einmal BREXIT. Das britische Unterhaus hat gestern "no deal" gevoted, und das wird heute über die Newsticker und durchs Dorf gejagt. An den Märkten wirkt sich das Spektakel aber bislang kaum aus, da bestimmen andere Themen den Kursverlauf. Zum Beispiel bei der Deutschen Bank - hier wird wieder einmal gemunkelt, dass die seit Wochen/Monaten kolportierte Fusion mit der Commerzbank tatsächlich kommen könnte. Ob die Pläne nun bereits in der Schublade der Bundesregierung liegen oder nicht, wissen wir auch nicht; dass der Kurs der DB-Aktie heute den DAX zwischenzeitlich klar anführte, hingegen schon: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...