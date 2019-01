Charlotte - Die US-Steuerreform, höhere Zinsen und gute Geschäfte an den Aktienmärkten haben der Bank of America einen kräftigen Gewinnsprung beschert. Der Überschuss stieg im vergangenen Jahr um rund 60 Prozent auf fast 27 Milliarden Dollar, wie die gemessen am Börsenwert zweitgrösste Bank der Vereinigten Staaten am Mittwoch in Charlotte mitteilte.

Selbst ohne die Steuerreform von US-Präsident Donald Trump, die das Ergebnis 2017 belastet hatte und 2018 begünstigte, wäre der Gewinn deutlich gestiegen. Vor Steuern verdiente die Bank ...

Den vollständigen Artikel lesen ...