Zürich - Die Zurich Insurance Group ist sowohl für den Bloomberg Gender-Equality Index 2019 ausgewählt als auch in die Forbes-Liste 2019 der besten Arbeitgeber für Vielfalt in Amerika aufgenommen worden.

Diese Auszeichnungen seien ein klarer Beleg für Zurichs Engagement für Diversität, Geschlechtergleichstellung und die Förderung von mehr Inklusion am Arbeitsplatz, schreibt der Versicherer in einer Mitteilung. Die Gewinnung und Bindung eines vielfältigen Spektrums von talentierten Mitarbeitenden seien in einem konkurrenzintensiven Marktumfeld entscheidend und würden von Zurich entsprechend priorisiert.

Group Chief Executive Officer Mario Greco sagte: «Wir sind sehr stolz darauf, dass diese namhaften Organisationen unsere kontinuierlichen Bemühungen anerkennen, ein Umfeld der Chancengleichheit für alle Mitarbeitenden zu schaffen, ungeachtet ihres Geschlechts oder Alters, ihrer Herkunft, Ethnizität, sexuellen ...

