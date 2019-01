Baar - Veeam Software, Anbieter von Backup-Lösungen für intelligentes Datenmanagement, erhält Investitionskapital von 500 Millionen Dollar von Insight Venture Partners, unter erheblicher Beteiligung des strategischen Investors Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB). Damit will Veeam seine Expansion als Marktführer bei Datenmanagementlösungen für die Cloud weiter beschleunigen und setzt sowohl auf organisches Wachstum als auch M&A-Massnahmen. Unterstützt wird Veeam dabei von Insight Onsite, der internen Strategieberatung von Insight Venture Partners.

Mit einem Umsatz von rund 1 Milliarde Dollar rangiert Veeam unter den weltweit grössten Softwareunternehmen in Privatbesitz. Das Unternehmen hat mehr als 325.000 Kunden, jährlich kommen rund 50.000 Neukunden hinzu. In den vergangenen 12 Jahren ist Veeam organisch gewachsen und profitiert von den hohen Marktzuwächsen im Cloud-Datenmanagement, dessen Volumen auf jährlich 30 Milliarden Dollar geschätzt wird. So unterstützt Veeam heute mehr IT-Arbeitsprozesse (Workloads) als jeder andere Systemmanagement-Anbieter auf dem Markt.

"Wir arbeiten seit 2002 mit Jeff Horing und Michael Triplett von Insight Venture Partners zusammen", erklärt Ratmir Timashev, Mitbegründer und Executive Vice President (EVP) für Vertrieb und Marketing bei Veeam. "Damals hat Insight in unser erstes Unternehmen, Aelita Software, investiert, uns beraten und unterstützt, auch nachdem wir das Unternehmen 2004 an Quest Software verkauft hatten. Im Laufe der Jahre war Insight ein zuverlässiger Berater für Bill Largent, Andrej Baronow und mich, und hat 2013 auch eine Minderheitsbeteiligung an Veeam erworben. Mit mehr als 325.000 Kunden und 60.000 Partnern ist Veeam heute führend im Datenmanagement. 82 Prozent der Fortune-500-Unternehmen vertrauen auf unsere Lösungen und Industrieanalysten bestätigen unsere Führungsposition. Mit dem Kapital von Insight und CPPIB werden wir die nächste Expansionsphase einläuten."

"In ...

