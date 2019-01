Zürich - Schweizer Unternehmen haben im 4. Quartal 2018 8% mehr Stellen ausgeschrieben als im Vorjahr. Im Vergleich zum letzten Quartal blieb der Job Index mit einem Plus von 2% weitgehend stabil. Der Stellenmarkt bleibt damit weiterhin auf sehr hohem Niveau. Dies zeigt der Adecco Group Swiss Job Market Index des Stellenmarkt-Monitors der Universität Zürich. Zulegen konnten fast alle Berufsgruppen, allerdings unterschiedlich stark.

Die Zahl der Stelleninserate hat auch in den Schweizer Grossregionen überall zugelegt - am meisten in der Genferseeregion mit einem Plus von 18%, in der Ostschweiz und im Espace Mittelland mit einem Plus von je 14%. Der Aufschwung des Stelleninseratemarktes setzte sich damit auch zum Jahresende 2018 weiter fort.

«Die Unternehmen suchen aufs Jahresende hin trotz verhalten positiver Konjunkturprognosen fürs 2019 weiterhin ...

