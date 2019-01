EUR / USD, 15 Minuten Mittelfristig handelt der EUR / USD weiterhin seitwärts, aber die Käufer kommen wohl früher in den Markt, um das Paar in die Nähe der oberen Grenze von 1,1500 zu senden. EUR / USD, 1 Stunde Nachdem der EUR / USD den wichtigen Widerstand nicht überwinden konnte, ist er wieder in die gewohnte Konsolidierung zurückgefallen. ...

