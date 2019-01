Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt startet am Donnerstag zunächst im Rückwärtsgang. Händler machen hierfür leichte Gewinnmitnahmen nach dem zuletzt freundlichen Lauf verantwortlich. Immerhin seien die Brexit-Abstimmung in Grossbritannien und auch das Misstrauensvotum gegenüber Premierministerin Theresa May ohne grössere Marktverwerfungen vonstattengegangen.

Nun ergebe sich zwar die Frage, wie genau es mit dem Ausstieg Grossbritanniens aus der EU weitergehe, aber da scheine unter den Investoren eine gewisse Zuversicht zu herrschen. Derweil rückt das Thema Handelsstreit zwischen den USA und China wieder in den Fokus. So berichteten Medien, dass der chinesische Smartphone-Hersteller und Netzausrüster Huawei in den USA anscheinend kurz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...