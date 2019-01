Zürich - RobecoSAM, der seit über 23 Jahren exklusiv auf Sustainability Investing (SI) fokussierte Investmentspezialist, hat die Global Sustainable Impact Equities Anlagestrategie in RobecoSAM Global SDG Equities Anlagestrategie (die "Strategie") umbenannt. Mit diesem Schritt unterstreicht RobecoSAM seine zunehmende Fokussierung auf die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (UN Sustainable Development Goals, SDGs).

Zum erfolgreichen ersten Jahr der Strategie tragen die prämierte proprietäre SDG-Investing-Methodik und die starke Performance bei. Seit ihrer Markteinführung im Dezember 2017 hat sie unter volatilen Marktbedingungen kompetitive Renditen erzielt. Der Investmentprozess bleibt unverändert und Rainer Baumann, Head of Investments bei RobecoSAM, verwaltet die Strategie weiterhin.

Gemeinsam mehr bewirken

Ende 2018 war das Anlagevermögen einer anderen RobecoSAM-Strategie, der Sustainable Global Equities Strategie, in diese Strategie überführt worden. Während die Anlageziele der beiden Strategien eng miteinander verbunden waren, ermöglichte es nur die Global Sustainable Impact Equities Strategie den Investoren, ausschliesslich in Unternehmen zu investieren, die zur Erreichung der SDGs beitragen. Nach der Überführung sind es nun zusätzliche Kunden, die zusammen rund 50 Millionen USD in der Strategie vereinen. Gemeinsam können sie konkurrenzfähige finanzielle Renditen erzielen und gleichzeitig in ein Portfolio von börsennotierten Unternehmen investieren, bei denen operative Prozesse, Produkte und Dienstleistungen nachweislich zur Erreichung der SDGs beitragen.

Rainer Baumann, CFA, Head of Investments, RobecoSAM: "Mit den 2015 verabschiedeten SDGs haben Investoren eine Orientierung erhalten, wie sie mit ihren Anlagen gezielt gesellschaftliche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...