FRANKFURT (dpa-AFX)



17.01.2019



- BARCLAYS CUTS EASYJET TO 'UNDERWEIGHT' (EQUAL W,) - PRICE TARGET 1200 (1500) PENCE - BARCLAYS CUTS IAG PENCE PRICE TARGET TO 700 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 830 (865) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 3640 (3870) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SPIRENT PRICE TARGET TO 130 (120) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BERENBERG CUTS COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1850 (1900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS DIGNITY PRICE TARGET TO 700 (1250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS DOMINO'S PIZZA PRICE TARGET TO 260 (280) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS GVC HOLDING PRICE TARGET TO 1100 (1300) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS GYM GROUP PRICE TARGET TO 330 (370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS HALFORDS GROUP PRICE TARGET TO 260 (290) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS HOSTELWORLD GROUP PRICE TARGET TO 230 (270) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MERLIN ENTERTAINMENTS PRICE TARGET TO 240 (360) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS MILLENNIUM & COPTHORNE PRICE TARGET TO 500 (550) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PLAYTECH PRICE TARGET TO 500 (600) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS PROVIDENT FINANCIAL PRICE TARGET TO 590 (610) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS RESTAURANT GROUP PRICE TARGET TO 170 (270) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS WHITBREAD PRICE TARGET TO 5750 (5900) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 5000 (4700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 600 (550) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES WILLIAM HILL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 250 (280) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2630 (2950) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 800 (880) PENCE - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS VICTREX PRICE TARGET TO 3000 (3200) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 650 (630) PENCE - 'SELL' - JEFFERIES CUTS N BROWN PRICE TARGET TO 100 (145) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 850 (890) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 115 (176) PENCE - 'HOLD' - MERRILL LYNCH CUTS ITV TO 'UNDERPERFORM' ('BUY') - TARGET 110 (210) PENCE - RPT/BARCLAYS CUTS IAG PRICE TARGET TO 700 (780) PENCE - 'OVERWEIGHT'



