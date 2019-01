Die Bundesnetzagentur hat bis zum Jahresende 2018 Kapitalkostenaufschläge von etwa 900 Millionen Euro genehmigt. Die Behörde will nun auch überwachsen, dass die ankündigten Investitionen in die örtlichen Stromnetze auch wirklich umgesetzt werden.Bis zum 31. Dezember 2018 hat die Bundesnetzagentur nach eigenen Angaben etwa 900 Millionen Euro an Kapitalaufschlägen für den Ausbau der Verteilnetze genehmigt. Dies entspreche durchgeführten oder geplanten Investitionen von etwa 10,4 Milliarden Euro, teilte die Bonner Behörde am Donnerstag mit. Der Bundesnetzagentur zufolge ist das Instrument der Kapitalkostenaufschläge ...

