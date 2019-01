Horgen - Swisscard - die führende Schweizer Herausgeberin von Karten der Marken American Express, Mastercard und Visa - bietet ab sofort das in der Schweiz neu lancierte SwatchPAY! an. SwatchPAY! erlaubt die schnelle und sichere Bezahlung per Armbanduhr. Damit wird das Angebot um eine weitere moderne mobile Bezahllösung ausgebaut.

Als führende Schweizer Kartenherausgeberin möchte Swisscard ihren Kundinnen und Kunden den Zugang zu bequemen, innovativen und sicheren Bezahltechnologien anbieten. Entlang der technischen Entwicklungen wird deshalb das Produkt- und Serviceangebot gezielt um mobile Bezahllösungen erweitert. Das schnelle und komfortable Bezahlen entspricht einem wachsenden Kundenbedürfnis. SwatchPAY! des Schweizer Uhrenherstellers Swatch besitzt diese Eigenschaften. Bereits zuvor hat Swisscard die mobilen Bezahlmöglichkeiten Apple Pay und Samsung Pay für ausgewählte Kartenprodukte zugänglich gemacht.

Schnellste Art, kontaktlos zu bezahlen

SwatchPAY! ermöglicht mittels stylischer Swatch-Armbanduhr, überall dort zu bezahlen, wo kontaktloses Bezahlen möglich ist: einfach, schnell, sicher und weltweit. Es muss nur die SwatchPAY! Watch ans NFC-fähige Kartenterminal gehalten werden und schon wird die Zahlung ausgelöst (wie bei einer Kontaktlos-Zahlung mit der Karte bei Beträgen bis CHF 40.- in der Regel ohne PIN-Eingabe). Es ist eine sehr bequeme, einfache ...

