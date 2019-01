Im bayerischen Treuchtlingen bei Ingolstadt ist am Donnerstagmogen der Leichnam einer 60-jährige Frau gefunden worden. Die Frau wurde seit Mittwochnachmittag von der Polizei gesucht, da sie als vermisst gemeldet worden war, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit.

Die 60-Jährige, die unter Betreuung stand, verließ am Mittwochmorgen ihre Wohnung in der Treuchtlinger Innenstadt und wollte zu Fuß zu ihrer knapp zwei Kilometer entfernten Arbeitsstelle im gehen. Als sie dort nicht ankam, verständigten Mitarbeiter die Polizei. Im Laufe des Nachmittags erfolgten Fahndungsmaßnahmen nach der Vermissten, welche bis zum frühen Donnerstagmorgen um circa 01:00 Uhr andauerten, so die Polizei weiter. Hierbei kamen unter anderem auch Personensuchhunde der Rettungshundestaffel sowie Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Die Fahndungsmaßnahmen wurden am Donnerstagmorgen fortgeführt. Gegen 12:00 Uhr teilte ein Quadfahrer mit, dass er auf einem zugeschneiten Acker im Treuchtlinger Ortsteil Auernheim eine leblose Person aufgefunden hat, so die Beamten. Hierbei handelte es sich um die vermisste 60-jährige Frau aus Treuchtlingen. Sie konnte nur noch tot geborgen werden.

Ersten kriminalpolizeilichen Ermittlungen zufolge ergaben sich keine Hinweise, welche auf ein Gewaltverbrechen, einen Suizid oder einen Verkehrsunfall schließen lassen. Vielmehr ist davon auszugehen, dass sich die Frau verirrte und letztendlich aufgrund Unterkühlung verstarb, so die Polizei weiter.