New York - Die Wall Street hat nach der jüngsten Erholung am Donnerstag wieder einen Gang zurückgeschaltet. Angesichts des anhaltenden Teil-Regierungsstillstands in Washington und der langwierigen Verhandlungen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit hätten die Anleger gute Gründe zur Vorsicht, schrieb Analyst Dean Popplewell vom Broker Oanda. Dazu kamen enttäuschende Geschäftszahlen der Investmentbank Morgan Stanley.

Der Dow Jones Industrial gab um 0,22 Prozent auf 24'153,73 Punkte nach. Der marktbreite S&P 500 stand 0,05 Prozent tiefer bei 2614,89 Punkten und bei dem technologielastigen Auswahlindex Nasdaq 100 stand ein Minus von 0,01 Prozent auf 6667,86 Punkte zu Buche.

Im Zollstreit der beiden weltgrössten Volkswirtschaften gab es jüngst widerstrebende Signale: Chinas Telekom-Gigant Huawei steht einem Medienbericht zufolge wegen angeblicher Ausspähung von Geschäftsgeheimnissen im Fokus einer strafrechtlichen Untersuchung der US-Justizbehörden. Das änderte allerdings nichts daran, dass beide Staaten ihre Gespräche ...

