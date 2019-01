Lehi, Utah - DigiCert, Inc., der weltweit führende Anbieter von TLS/ssL-, IoT- und anderen PKI-Lösungen, hat heute die Übernahme der QuoVadis Group von der WISeKey International Holding Ltd (SIX: WIHN), einem renommierten Schweizer Cybersicherheits- und IoT-Anbieter, erfolgreich abgeschlossen. QuoVadis ist in der Europäischen Union (EU) und der Schweiz als qualifizierter Vertrauensdiensteanbieter (Trust Services Provider, TSP) tätig.

Unter der Führung von DigiCert wird QuoVadis auch künftig als von EU und Schweiz anerkannter TSP agieren, der im europäischen Raum qualifizierte digitale Zertifikate und damit zusammenhängende Services sowie Managed-PKI-Services für Unternehmen anbietet. Mit dieser Übernahme kommt DigiCert seiner Vision, in möglichst vielen Ländern und Regionen robuste und an lokale Anforderungen angepasste PKI-Lösungen mit entsprechenden Supportangeboten anzubieten, einen weiteren Schritt näher. QuoVadis verfügt über Niederlassungen in Deutschland, der Schweiz und den Niederlanden sowie in Belgien, Grossbritannien und Bermuda.

"Wir freuen uns sehr, die Teams und Technologien von QuoVadis bei DigiCert aufzunehmen und unseren Partnern und Kunden in Zukunft gemeinsam branchenführende Lösungen bereitstellen", erklärte John Merrill, der CEO von DigiCert. "Genau wie in anderen Weltregionen gibt es auch auf dem europäischen Markt regional variierende und länderspezifische Anforderungen, die sich am besten mit lokalen Teams und Technologien erfüllen lassen. Die Übernahme von QuoVadis stärkt unser Engagement in Europa und bringt unsere technologischen Innovationen mit dem Know-how der in der Region ansässigen Experten zusammen."

Seit der Übernahme steht mit DigiCert der weltweit führende TLS- und PKI-Anbeiter - und dessen erstklassige Technologie und Infrastruktur - hinter den qualifizierten digitalen Zertifikaten von QuoVadis. Diese digitalen Zertifikate entsprechen den Vorgaben, die eIDAS, die EU-Verordnung über Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen als auch ZertES, das Schweizerische Signaturengesetz für den europäischen und schweizerischen Binnenmarkt festschreibt, und können grenzübergreifend innerhalb der EU und der Schweiz genutzt werden. Im Einzelnen umfasst das Angebot von QuoVadis:

Qualifizierte Zertifikate für die Website-Authentifizierung (QWAC) Qualifizierte Zertifikate für Privatkunden Qualifizierte elektronische Zeitstempel Qualifizierte ...

