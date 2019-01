Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag erneut fester geschlossen und damit seine Erfolgsserie auf drei Tage ausgedehnt. Ermöglicht wurde ihm das einerseits durch die Kursgewinne der beiden Schwergewichte Nestlé und Novartis. Andererseits wertete der Schweizer Franken im Tagesverlauf stetig ab, was exportorientierte Werte stützte. Damit stemmte sich der Schweizer Markt auch gegen die eher schwache Tendenz der europäischen Leitbörsen.

Nach dem Brexit-Votum im britischen Parlament richtete sich der Blick der Anleger am Berichtstag wieder verstärkt auf die Quartals- und Jahresberichte von Unternehmen, erklärten Börsianer. Doch angesichts des anhaltenden Teil-Regierungsstillstands in Washington und der langwierigen Verhandlungen im amerikanisch-chinesischen Handelsstreit haben die Anleger auch in den nächsten Tagen gute Gründe zur Vorsicht, so der Tenor im Handel.

Der Swiss Market Index (SMI) gewann am Donnerstag bis Handelsende 0,45 Prozent auf 8'914,14 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) stieg um 0,45 Prozent auf 1'380,65 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,48 Prozent auf 10'408,94 Zähler. Von den 30 Titeln im SMI/SLI gewannen 20 hinzu, während 10 nachgaben.

Geberit verteuerten sich nach Zahlen um 2,9 Prozent. Das Sanitärtechnikunternehmen ist im Geschäftsjahr 2018 erneut gewachsen. Dabei hat die Dynamik ...

