Mehreren Medienberichten zu Folge loten die beiden Chefs von Commerzbank und Deutscher Bank eine mögliche Fusion aus und hätten sich hierzu bereits mehrfach getroffen. Auch die Bundesregierung soll hier bereits erste Schritte bei der BaFin eingeleitet haben. Dies würde aber wohl nur in Frage kommen, wenn die Deutsche Bank ihre Investmentbanking-Sparte nicht in den Griff bekommt. Hierbei befindet sich das deutsche Geldhaus bereits in der Umstrukturierung. ...

