Corsier-sur-Vevey - 2019 jährt sich Charlie Chaplins Geburtstag zum 130. Mal. Die Chaplin's World in Corsier-sur-Vevey feiert das Jubiläum mit einer eigenen Veranstaltungsreihe. Den Auftakt markiert die Sonderausstellung "Chaplin Personal" mit noch nie gezeigten Aufnahmen des Schweizer Fotografen Yves Debraine. An Ostern hält im Park der Chaplin's World der Zirkus Einzug. Dann heisst es "Manege frei" für Chaplins Kultfigur "der Vagabund". Das neue Biopic "Chaplin" erlebt im Kino der Chaplin's World Premiere. Gegen Ende 2019 versetzt die Chaplin's World mit ihrer Weihnachtsdekoration, Lichtspielen und Filmvorführungen Gross und Klein in Feststimmung.

Der Brite Charlie Chaplin (1889-1977) durchlebte den amerikanischen Traum. Aufgewachsen in den Armenhäusern Londons spielte er sich zum Hollywoodstar empor. Er erhielt drei Oscars und die Queen adelte ihn zum "Sir". Seine letzten 25 Lebensjahre verbrachte er in seinem herrschaftlichen Anwesen oberhalb des Genfersees in Corsier-sur-Vevey. Hier steht heute die Chaplin's World. Als einziges Museum der Welt widmet sie sich sowohl dem Menschen als auch dem künstlerischen Werk Charlie Chaplin. 2019 hätte Chaplin seinen 130. Geburtstag gefeiert. Die Chaplin's World präsentiert im Jubiläumsjahr den grossen Schauspieler, Regisseur und Produzenten von noch weniger bekannten Seiten, lässt aber auch seinen berühmtesten Filmcharakter neu aufleben: Die Figur des charmanten Vagabunden mit knurrendem Magen, schmerzenden Füssen und leeren Taschen bleibt im 21. Jahrhundert von gesellschaftskritischer Relevanz und Aktualität.

Fotosonderausstellung "Chaplin Personal" (1952-1973)

Mit "Chaplin Personal" zeigt Chaplin's World erstmals eine temporäre Ausstellung. Die Öffentlichkeit erhält Einblicke in bisher unter Verschluss gehaltene Teile des Fotoarchivs von Yves Debraine. Der langjährige Hausfotograf der Familie Chaplin ging im Anwesen in Corsier-sur-Vevey ein und aus. Vom 20. Februar bis 5. April 2019 werden zahlreiche Porträts und Aufnahmen von privaten Festlichkeiten ausgestellt - ...

