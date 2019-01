Zürich - Rohstoffe wie Kobalt, das in Lithium-Ionen-Batterien verwendet wird, sind begehrt und die Bedeutung wird in vielen Industrien noch weiter steigen. Um ihre Gewinnung transparent und nach ethischen Standards zu gestalten, haben Unternehmen entlang der gesamten Lieferkette zusammen mit IBM einen Piloten entwickelt. Die Blockchain-Technologie wird dabei von allen Beteiligten als grosse Chance gesehen. Auch MineHub Technologies nutzt Blockchain in der Bergbaulieferkette und baut mit IBM eine Lösung auf, die Transparenz, Effizienz und Kosten in der Branche optimieren soll.

Laptops, Smartphone und Elektroautos: All diese Produkte besitzen Lithium-Ionen-Batterien mit Kobalt oder Elektronikbauteile mit Gold - beides sogenannte Konfliktrohstoffe. Bislang überwachen externe Organisationen mit Audits die ethisch korrekte und Compliance-konforme Gewinnung und Verarbeitung über alle Stationen der Wertschöpfungskette hinweg.

Von der Mine bis ins Fahrzeug: Kobalt verantwortungsvoll verarbeiten

Die Ford Motor Company, das Bergbauunternehmen Huayou Cobalt, der Batteriehersteller LG Chem, RCS Global, ein Spezialist für Rohstoff-Audits, und IBM haben nun einen Piloten gestartet, der dies ändern soll: Die beteiligten Unternehmen bilden alle relevanten Stufen der Wertschöpfungskette ab und haben das Ziel, mit Hilfe der IBM Blockchain-Technologie ein offenes, Industrie-weites Netzwerk zu schaffen, in dem die Rohstoffe transparent, verantwortungsvoll und konfliktfrei gewonnen und verarbeitet werden.

Der Pilot simuliert den Weg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...