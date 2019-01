Die niedrigere Volatilität an den weltweiten Märkten führt auch im EUR/USD zu einem Rangehandel um 1,1400. EUR/USD schaut auf Risikotrends, Daten Das Paar stabilisierte sich heute um 1,1400, während die Volatilität nachlässt und es an den globalen Märkten keinen wichtigen Katalysator gibt. Die Range hat am 55-Tage-SMA von 1,1380 eine Unterstützung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...