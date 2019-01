Zürich - Beim Wirtschaftsprüfungsunternehmen EY (Ernst & Young) kommt es zu einem Wechsel an der Spitze in der Schweiz. Marcel Stalder wolle seine Rolle als Länderchef von EY in der Schweiz abgeben und sich künftig auf die seine Aufgabe als Market Leader der Region Deutschland, Österreich und Schweiz konzentrieren, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Ein Nachfolger für die Position des ...

Den vollständigen Artikel lesen ...