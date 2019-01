Der Projektentwickler Photon Energy hat in Ungarn eine Finanzierung für Solarkraftwerke mit 11,5 MW Leistung eingeworben. Bis Ende 2020 will die Firma in dem osteuropäischen Land mindestens 50 MW realisieren. Wie das Unternehmen mit Sitz in Amsterdam mitteilte, wird die Projektfinanzierung von der K&H Bank, der ungarischen Tochtergesellschaft der belgischen KBC Group N.V für 15 Jahre bereitgestellt. ...

