Davos - Mit Bundespräsident Ueli Maurer und den Bundesräten Ignazio Cassis, Alain Berset und Guy Parmelin werden vier Mitglieder der Schweizer Landesregierung am World Economic Forum (WEF) 2019 teilnehmen. Rund 50 bilaterale Treffen stehen auf der Agenda der Vier.

Auch wenn die US-amerikanische Delegation, die britische Premierministerin Theresa May und der französische Präsident Emmanuel Macron ihre Teilnahme am diesjährigen WEF abgesagt haben, stehen noch etliche Treffen und Veranstaltungen in den Agenden der vier teilnehmenden Schweizer Bundesräte.

Am kommenden Dienstag, dem 22. Januar, wird Bundespräsident Maurer das Treffen der Wirtschafts- und Politelite zusammen mit WEF-Gründer Klaus Schwab eröffnen. Dies teilte Bundesratssprecher André Simonazzi am Freitag mit. In den Folgetagen ist vorgesehen, dass Maurer mit dem britischen Finanzminister Philip Hammond das bilaterale Versicherungsabkommen unterzeichnen wird. Im Beisein des ukrainischen Präsidenten Pietro Poroschenko wird Maurer ein Ergänzungsprotokoll zum bilateralen Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnen.

Darüber hinaus wird Maurer seinen israelischen Finanzministerkollegen Moshe Kahlon , den EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici und weitere Amtskollegen aus der EU und den G20 zum Austausch treffen. Insgesamt sind für Maurer 20 Termine für Treffen mit Staats- und Regierungschefs sowie Finanzministern ...

