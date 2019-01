Die Mannheimer Sprachwissenschaftlerin Heidrun Kämper hat US-Präsident Donald Trump vorgeworfen, er würde mit seiner Rhetorik "eine Atmosphäre des Hasses" schaffen. "Ich glaube schon, dass Trump mit seiner Sprache Gewalt auslösen kann", sagte Kämper dem "Mannheimer Morgen" (Samstagsausgabe).

Der US-Präsident verletze Tabus und setze Hemmschwellen herab. "Keine aggressive Handlung ist aber denkbar ohne einen aggressiven Sprachgebrauch, der ihr vorausgeht", so die Sprachwissenschaftlerin vom Institut für Deutsche Sprache weiter. Sie nannte als Beispiel das Attentat in Pittsburgh von 2018, bei dem elf Menschen in einer Synagoge getötet wurden. "Der Rabbiner hat danach auf Trumps Hassreden Bezug genommen und diese Verbindung hergestellt", so Kämper.