Grünen-Chef Robert Habeck verzichtet nicht nur auf Facebook und Twitter, sondern auch auf leibliche Genüsse. Er vermeide "Alkohol bei öffentlichen Empfängen, weil ich dadurch müde und unkonzentriert werde", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Samstagausgaben).

Schon als Landwirtschaftsminister von Schleswig-Holstein habe er aufgehört, Fleisch zu essen. Im Grunde ernähre er sich aber nicht bewusst, bekannte Habeck. "Ich vergesse oft zu frühstücken - und futtere dafür später die alten Weihnachtskekse, die irgendwo rumliegen." Unter der Woche fehle ihm auch schlicht die Zeit, um in Ruhe einzukaufen.

"Manchmal schaffe ich es nicht einmal, einen Bankautomaten aufzusuchen. Ich hätte auch schon vor ein paar Wochen zum Frisör gehen sollen, aber ich weiß nicht wann", berichtete er. "Was mir fehlt, ist Normalität: Fahrrad flicken, Rasen mähen, Hemden bügeln, die Wohnung sauber machen." Habeck verteidigte seine Entscheidung, Facebook und Twitter zu verlassen.

"Ich habe im letzten Jahr viel über politische Sprache nachgedacht und darüber, was die oft aggressive Sprache in sozialen Medien bewirkt", sagte er. "Auslöser für den Abschied waren dann der Datendiebstahl und das verunglückte Wahlkampf-Video für Thüringen." Instagram dagegen will Habeck weiter nutzen. Das Fotomedium sei "unverbrauchter, ruhiger als Twitter", sagte er zur Begründung.

Zugleich warnte Habeck vor einem Übermaß an Eitelkeit in der Politik. Zwar dürfe man keine Scheu haben, öffentlich zu reden. "Aber wenn Eitelkeit der Antrieb ist, wird Politik zum Spiel. Das können wir uns in Zeiten wie diesen nicht leisten."