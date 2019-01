Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.WDP: Walt Disney am 18.1. 0,03%, Volumen 111% normaler Tage , PFE: Pfizer am 18.1. 0,14%, Volumen 148% normaler Tage , 6MK: Merck Co. am 18.1. 0,36%, Volumen 104% normaler Tage , MMM: 3M am 18.1. 2,16%, Volumen 113% normaler Tage , UNH: UnitedHealth am 18.1. 2,21%, Volumen 108% normaler Tage , HDI: Home Depot am 18.1. 2,69%, Volumen 136% normaler Tage , Dow Jones: +1,38% Aktie Symbol SK Perf. Home Depot HDI 179.580 2.69% UnitedHealth UNH 265.500 2.21% 3M MMM 195.860 2.16% Merck Co. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...