Die dritte Woche in Folge verharrt die SPD laut Forsa bei gerade mal 15 Prozent und liegt damit weiterhin deutlich hinter Union und Grünen. Bei der Umfrage im Auftrag von RTL und n-tv, die am Samstag veröffentlicht wurde, liegt die Union wie in den Vorwochen bei 32 Prozent.

Die Grünen kommen unverändert auf 19 Prozent. Und auch die Werte der anderen Parteien ändern sich im Vergleich zur Vorwoche nicht. Die AfD erreicht 12 Prozent, die FDP 9, die Linke 8 Prozent. Die Große Koalition käme damit auf gerade mal 47 Prozent der Stimmen, die Oppositionsparteien erreichen zusammen 48 Prozent.

Der Anteil der Nichtwähler und Unentschlossenen beträgt laut Forsa 24 Prozent und entspricht damit dem Anteil der Nichtwähler bei der Bundestagswahl 2017. Für die Erhebung wurden vom 14. bis 18. Januar insgesamt 2.503 Personen befragt.