Finanzbeamte in Deutschland haben 2018 im Durchschnitt 56,1 Tage für die Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen gebraucht. Dies zeigt eine Auswertung des Online-Steuerportals "Lohnsteuer-Kompakt", über die die "Welt am Sonntag" berichtet.

Demnach würden die deutschen Finanzämter erneut langsamer, gegenüber dem Vorjahr dauere es nun im Schnitt 0,7 Tage länger. Gegenüber 2015 habe sich die Bearbeitungszeit sogar um 3,6 Tage verlangsamt. Die Auswertung basiere auf mehr als 300.000 im vorigen Jahr über das Portal erstellten Einkommensteuererklärungen. Die Dauer variiere dabei erheblich, berichtet die Zeitung weiter.

Je nach Wohnort könne es sein, dass der Steuerzahler 34 Kalendertage nach Abgabe der Papiere schon seinen Bescheid erhält, oder aber erst nach rund 90 Tagen. Bezogen auf die Bundesländer gehe es im Saarland mit durchschnittlich 48,7 Tagen am schnellsten. Es folgten Berlin (48,9 Tage), Hamburg (49,8 Tage) und Nordrhein-Westfalen (51,5 Tage). Am Ende der Skala befinde sich Niedersachsen, wo Arbeitnehmer ganze 65,7 Tage warten müssten, berichtet die Zeitung.

Nicht viel besser sei es in Hessen mit 63,9 Tagen. Unter den 512 Ämtern, an die mindestens 25 Einkommensteuererklärungen übermittelt wurden, sei die Verwaltungsstelle Bad Hersfeld des Finanzamts Hersfeld-Rotenburg das langsamste. Dort dauere es im Schnitt 89,6 Tage, bis die Steuerpflichtigen ihren Bescheid erhielten. Mit Dillenburg (87 Tage) sei auch das zweitschlechteste Finanzamt in Hessen zu finden, es folgten Augsburg-Stadt (84,8 Tage) aus Bayern, danach Nienburg/Weser (83,7 Tage) und Stadthagen (83,2 Tage) aus Niedersachsen, berichtet die "Welt am Sonntag".

Am schnellsten gehe es dagegen in einigen Finanzämtern aus Nordrhein-Westfalen - sowohl Hattingen (36,1 Tage) als auch Bielefeld-Außenstadt (36 Tage) sind unter den besten fünf. Davor rangierten die Außenstelle St. Ingbert des Finanzamts Homburg/Saar (35 Tage) sowie die Außenstelle Fürth des Finanzamts Bensheim (35 Tage) in Hessen. Ganz an der Spitze liege ein weiteres Amt in Nordrhein-Westfalen, jenes in Wuppertal-Barmen mit 34,3 Tagen, berichtet die Zeitung weiter.