Der zweitgrößte Leerverkäufer der Leoni AG verkauft einige Anteile. Der Leerverkäufer AHL Partners LLP hat seine Netto-Leerverkaufsposition von 1,87 Prozent auf 1,79 Prozent reduziert. Die AHL Partners LLP gehört zur Man Group pls und hat seinen Hauptsitz in London. Damit ist AHL weiterhin der zweitgrößte Leerverkäufer hinter Marshall Wace LLP, die 2,40 Prozent an der Leoni AG halten. Die schlechte Nachricht kommt in dieser Woche von den Analysten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...