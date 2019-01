Die Zeit der einzeln in Schutzfolie verpackten Bio-Gurke ist bei Rewe vorbei, teilt das Handelsunternehmen anlässlich der Eröffnung des Rewe-Themenstandes zur Plastikreduktion bei der Verbrauchermesse "Internationale Grüne Woche" in Berlin mit. Jetzt bietet Rewe das empfindliche Gemüse ganzjährig nur noch mit einem Klebeetikett an: Ein Beispiel von insgesamt...

Den vollständigen Artikel lesen ...