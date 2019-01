Die Deutsche Pfandbriefbank AG ist ein deutsches Kreditinstitut mit Hauptsitz in Unterschleißheim. Zu dem hat das Unternehmen Niederlassungen in Eschborn, Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Paris, London, Stockholm und Madrid. Das Unternehmen ging aus der Fusion verschiedener Handelsbanken und Hypothekenbanken hervor. Nach der staatlichen Rettung in der Finanzkrise 2007 musste die Hypo Real Estate Holding AG die Deutsche Pfandbriefbank auf Geheiß der EU-Kommission ...

Den vollständigen Artikel lesen ...