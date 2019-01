Zollikofen - T-Systems International, die Grosskundensparte der Deutschen Telekom, hat zum 1. Januar 2019 ein neues Geschäftsmodell eingeführt. Damit will sich das Unternehmen zum führenden Digitaldienstleister in Europa entwickeln.

Entsprechend stellt sich auch die T-Systems Schweiz mit Sitz in Zollikofen per 1. Januar 2019 neu auf. Die Landesgesellschaft richtet sich in der Schweiz nach vier Wachstumsfeldern Cloud & Infrastruktur, Digitale Lösungen sowie Sicherheit und Konnektivität aus. Teil dieser Transformation ist es, die Bereiche Systems Integration und Digital Integration unter dem T-Systems-Dach zusammenzuführen. Diese Leistungen wurden bislang von der Tochtergesellschaft T-Systems Data Migration AG (DMC) erbracht. Die T-Systems DMC fokussiert sich zukünftig rein auf Beratungsleistungen und Produkte für den Wachstumsbereich Altsystemstillegung und Historisierung von Daten.

«Wir positionieren uns auf dem Schweizer Markt als Digitaldienstleister mit einem umfassenden und strategisch ausgerichteten Portfolio. Mit der neuen Portfolio orientierten Struktur können wir alle Anforderungen abdecken, die unsere Kunden heute und auch morgen an uns stellen, und zwar entweder mit Ressourcen ...

