Zürich - Zum Wochenstart lassen es die Investoren am Schweizer Aktienmarkt etwas ruhiger angehen. Immerhin hat der Leitindex SMI seit Jahresbeginn gut 7 Prozent zugelegt und damit seinen Verlust vom Vorjahr schon wieder nahezu ausgeglichen. Die Vorgaben aus Übersee sind zwar grundsätzlich freundlich. Da in den USA die Börsen an diesem Montag aber wegen eines Feiertages geschlossen bleiben, könnten im weiteren Verlauf nötige Impulse fehlen.

Am Morgen liegt das Augenmerk zunächst auf der chinesischen Wirtschaft. Denn diese ist im vergangenen Jahr so langsam gewachsen wie seit 28 Jahren nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg demnach 2018 um 6,6 Prozent. Das entsprach zwar den durchschnittlichen Erwartungen der Ökonomen, drückt ...

