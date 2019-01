Der CDU-Europapolitiker Elmar Brok tritt nach 39 Jahren im Europaparlament nicht mehr zur Wahl an. "Ich kandidiere nicht", sagte der dienstälteste EU-Parlamentarier am Montagmorgen dem "Westfalen-Blatt".

Der Europaabgeordnete wird demnach am kommenden Samstag bei der Landesvertreterversammlung der nordrhein-westfälischen CDU in Siegburg auf eine Kampfkandidatur um einen der ersten sechs Listenplätze für die Europawahl verzichten. Brok war zuletzt beim Landesvorstand der NRW-CDU in einer Kampfkandidatur bei der Aufstellung der Europa-Wahlliste unterlegen.