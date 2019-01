Die Crowdfunding-Plattform funders.ch - eine Kooperation der Kantonalbanken von Luzern, Ob- und Nidwalden, Thurgau und Bern - führt am 20. März 2019 (12.30 Uhr bis 19.00 Uhr) im Hotel Schweizerhof in Luzern einen Crowdfunding-Event mit namhaften Referenten zum Thema Crowdfunding durch. Der Anlass richtet sich an Startup-Unternehmen, KMU und weitere Interessenten, die mehr zum Thema Crowdfunding wissen möchten.

In den Event eingebettet ist die erstmalige Vergabe des Funders-Awards an ein Crowdfunding-Projekt, das an der Veranstaltung aus drei Finalisten gewählt wird (Publikumsvoting im Saal und online). Die drei Finalisten werden zwischen dem 21. Januar und dem 4. März 2019 durch ein Online-Voting ermittelt (www.funders.ch/award). Zur Wahl stehen 20 Crowdfunding-Projekte. Eine Fachjury hat diese 20 Projekte aus den 180 Projekten vorselektioniert, die seit 2016 auf funders.ch präsent waren. Der Anlass ist öffentlich. Tickets zu 42 Franken sind erhältlich bei: eventfrog.ch/funders-award.

Basisinformationen

20. März 2019, 12.30 bis 19.00 Uhr

Hotel Schweizerhof, Luzern

Eintrittspreis: 42 Franken

Ticketvorverkauf ab 21. Januar 2019: https://eventfrog.ch/funders-award

Online-Voting zur Bestimmung der drei Finalisten: www.funders.ch/award

Voting-Zeitraum: 21. Januar bis 4. März 2019

