Frankfurt - Der Euro ist am Montag gegenüber dem US-Dollar leicht gestiegen und hat damit einen Teil der Verluste vom Freitag wieder wettgemacht. Am Morgen wird die Gemeinschaftswährung bei 1,1374 US-Dollar gehandelt und damit etwas höher als am Freitagabend.

Zum Franken bewegt sich die Gemeinschaftswährung bei einem Stand von 1,1326 Franken dagegen in etwa auf dem Niveau vom Wochenschluss und auch der US-Dollar hält sich mit 0,9957 Franken in etwa auf dem Niveau vom Freitag.

Am Freitag hatte der Dollar ...

