Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 21.01.2019 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES PHOENIX GROUP TO 'EQUAL WEIGHT' ('UNDERW.') - TARGET 680 PENCE - CITIGROUP CUTS DAILY MAIL TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 520 (775) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES EXPERIAN PLC TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK CUTS ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 430 (460) PENCE - 'BUY' - DZ BANK RAISES FAIR VALUE FOR RIO TINTO TO 4430 (4300) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN TO 'BUY' ('CONV. BUY LIST') - TARGET 2600 (2400) PENCE - GOLDMAN CUTS RENTOKIL INITIAL TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 420 (400) PENCE - GOLDMAN CUTS ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 360 (380) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BABCOCK INT. TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 860(800)P - GOLDMAN RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 215 (210) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES CAPITA GROUP PRICE TARGET TO 155 (130) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 5600 (5330) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 220 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 660 (715) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS CAPITAL & COUNTIES TARGET TO 245 (270) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CAPITAL & REGIONAL TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 32 (53) P - JPMORGAN CUTS CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1700 (1800) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS CYBG PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS HAMMERSON TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 410 (610) PENCE - JPMORGAN CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1675 (1680) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HELICAL PRICE TARGET TO 390 (430) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS HSBC PRICE TARGET TO 690 (750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 1050 (1120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 80 (85) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MAN GROUP PRICE TARGET TO 165 (170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 2000 (2200) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS RBS PRICE TARGET TO 290 (320) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS SHAFTESBURY TO 'NEUTRAL' ('OVERWEIGHT') - TARGET 950 (1150) PENCE - JPMORGAN CUTS SOPHOS PLC PRICE TARGET TO 340 (400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 820 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 820 (900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS STANDARD LIFE ABERDEEN TARGET TO 365 (380) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WORKSPACE GROUP PRICE TARGET TO 1100 (1200) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 670 (660) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES UNITE GROUP PRICE TARGET TO 980 (900) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS SOPHOS PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 320 (400) PENCE - RBC RAISES G4S PRICE TARGET TO 225 (210) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - UBS CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 4500 (4600) PENCE - 'BUY'



