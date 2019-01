Bern - Per 1. Januar 2019 wurde Martin Troxler zum neuen Geschäftsführer des SwissBoardForum ernannt. Als ehemaliger stellvertretender Geschäftsführer des KMU Netzwerkes Swiss Venture Club konnte das SwissBoardForum einen profunden Kenner der KMU-Szene Schweiz und der Verbandswelt gewinnen. Die bisherige Geschäftsführerin Stefanie Meier-Gubser hat ihr Mandat per Ende 2018 abgegeben, da sie als Partnerin einer Anwaltskanzlei in Bern eine neue Herausforderung angenommen hat.

Centre Patronal behält Geschäftsführung

Seit der Gründung des SwissBoardForum im Jahr 2007 betreut das Centre Patronal im Mandatsverhältnis die Geschäftsführung. Die bisherige Geschäftsführerin Stefanie MeierGubser hat das Centre Patronal verlassen und daher die Geschäftsführung des SwissBoardForum per Ende 2018 abgegeben. Sie hat als Partnerin einer Anwaltskanzlei in Bern eine neue Herausforderung angenommen.

Der Vorstand des SwissBoardForum unter Präsident Silvan Felder hat entschieden, die Geschäftsführung beim Centre Patronal zu belassen und dessen neuen Mitarbeiter Martin Troxler im Sinne einer Nachfolgeregelung per 1. Januar 2019 zum neuen Geschäftsführer zu ernennen. Er wird unterstützt durch die bisherige Geschäftsführerin in der Romandie, Sandrine Hanhardt Redondo. "Wir sind sehr zufrieden mit dieser Zukunftslösung und heissen Martin Troxler herzlich willkommen", äussert sich Präsident Silvan Felder.

Mit Martin Troxler übernimmt ein ausgewiesener Betriebswirtschafter die Geschäftsführung des SwissBoardForum. Als ehemaliger stellvertretender Geschäftsführer ...

